Teatro, música e oficinas estão na programação para o fim de semana

O fim de semana será com muitas opções de atrações agradáveis e interessantes de entretenimento. O Festival Mais Cultura, da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) traz apresentações variadas pelos campi da insituição de ensino em todo o Estado, além da Feira Capivara, no Campus Campo Grande, e outras atividades. Confira a lista na agenda.

No domingo é dia de eleição e de cumprir com o dever cívico de votar, mas também é dia de arte e lazer para todos. No Espaço Sesc no Shopping Norte Sul Plaza, às 15 horas, Kelly Guavira apresenta a “Bandinha Teatral”, com muitas brincadeiras dançantes e de roda. Além de toda diversão, as crianças ainda aprendem sobre fauna e flora e a participação é gratuita. Confira o nosso agendão e escolha o que fazer.

Sábado (1º)

Troca de figurinhas da Copa

No sábado, das 14h às 20h, haverá a abertura do Ponto de Troca do Bosque dos Ipês, onde colecionadores de figurinhas da Copa do Mundo podem interagir, fazer trocas entre si e também com o Shopping Bosque dos Ipês, que tem 1.000 figurinhas para essa finalidade. A cada cinco trocas, o colecionador ganha uma figurinha de bônus. O limite diário de troca de figurinhas é de 50 por pessoa. O ponto fica no primeiro piso, em frente da Saraiva, e o Shopping Bosque dos Ipês fica na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados.

Sábado, às 15h, a CIAhabiliDOCES envolve o público com arte circense, palhaçaria, acrobacia, música e atores em pernas de pau, no Espaço Sesc no Shopping Norte Sul Plaza. O shopping fica na Avenida Ernesto Geisel, 2.300, Jardim Jockey Club.

Anos 80

Nesse sábado, para quem gosta do rock nacional dos anos de 1980, tem I Love 80’s Nacional, no Blues Bar, com as bandas Plebheus e Haiwanna, a partir das 20h. A entrada custa R$ 20 e o Blues Bar fica na Rua 15 de Novembro, 1.186.

Feincartes

A Feincartes (Feira Internacional de Artesanato e Decoração) retorna depois de 12 anos a Campo Grande nesse sábado, trazendo ao público o que há de melhor na produção artesanal de 10 países ao redor do mundo e 12 estados brasileiros, com 90 estandes que ofertam produtos de Turquia, Índia, Marrocos, Senegal, Paquistão, Chile, Equador, Peru, Colômbia e Bolívia. Em Campo Grande, a feira acontece entre os dias 30 de setembro e 9 de outubro, no Bosque Expo, espaço de eventos do Shopping Bosque dos Ipês, todos os dias das 15 às 22 horas. A entrada custa R$ 8. Estudantes, professores e pessoas com mais de 60 anos pagam meia-entrada. Crianças até 12 anos não pagam. O Shopping Bosque dos Ipês fica na Avenida Cônsul Assaf Trad.

Domingo (2)

Missa no Bosque

Domingo tem missa às 11h, em parceria com a Paróquia Senhor do Bonfim, da Capital, no espaço ao lado da Riachuelo, no 1° piso do Shopping Bosque dos Ipês. O shopping Bosque dos Ipês fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados.

Sesc no Bosque – Música

No primeiro domingo de outubro, 2, a dupla sertaneja Elvis e Adriano se apresenta no “Sesc no Bosque”, parceria entre o Sesc Cultura, integrante do Sistema Comércio, e o Shopping Bosque dos Ipês. O show “Converseiro” começa às 12 horas, na praça de alimentação, e é aberto ao público. A dupla, 100% campo-grandense, tem alcançado todo o Estado de Mato Grosso do Sul. Com temas que contam os amores e desamores de uma paixão, Elvis e Adriano embalam e comovem com seu ritmo dançante e descontraído.

Feincartes

Sesc Norte Sul

No domingo, às 15 horas, Kelly Guavira apresenta a “Bandinha Teatral”, no Espaço Sesc, no Shopping Norte Sul Plaza, com muitas brincadeiras dançantes e de roda. Além de toda diversão, as crianças ainda a p r e n d e m sobre fauna e flora.

