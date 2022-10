Sabadou com receita de cachorro-quente completo

Chegou o sábado e com ele a possibilidade de escapar da dieta ou de comer uma coisinha diferente. Veja esta receita de cachorro quente e curta com a família e amigos o fim de semana.

Ingredientes:

500 g salsicha

Ervilha em conserva a gosto

Milho em conserva a gosto

4 cebolas

4 tomates

1 kg batata

2 colheres de sopa de margarina

5 pães para hot dog

Salsinha a gosto

Batata palha a gosto

Mostarda

Ketchup

Maionese

Modo de Preparo:

Vamos começar nossa receita preparando o purê. Descasque as batatas e cozinhe até que estejam macias. Isso pode levar 40 minutos na panela convencional ou 20 minutos na panela de pressão. Esprema as batatas cozidas e adicione a margarina e sal. Reserve.

Agora vamos preparar o vinagrete. Pique os tomates e a cebola em cubos. Acrescente a salsinha picada e misture o restante dos ingredientes com sal, vinagre e pimenta do reino a gosto.

Vamos iniciar o preparo das salsichas. Primeiro é necessário escaldar as salsichas em água fervente. Após isso, pique-as no tamanho que desejar, e em uma panela com um fio de óleo, frite-as até que elas fiquem com um aspecto mais “dourado”, com as bordinhas dos pedaços mais ‘queimadinhas’.

Tempere com cebola, pimentão, sal e molho de tomate. Adicione um pouco de água e deixe o molho engrossar. Agora, prepare os pães passando maionese, mostarda, ketchup, vinagrete e purê. Acrescente a salsicha. Finalize com milho, ervilha e batata palha a gosto.