Mulher grávida morre após parto de emergência e marido é preso, em Três Lagoas

Uma mulher de 29 anos, grávida de sete meses, morreu após dar entrada em estado grave no Hospital Auxiliadora, em Três Lagoas, na noite de ontem (20). Ela foi atendida com sangramento intenso e precisou passar por um parto de emergência. O marido da vítima, de 49 anos, foi preso após a chegada da Polícia Militar, devido a um mandado de prisão em aberto contra ele.

De acordo com informações do site TL Notícias, a mulher chegou ao hospital apresentando um sangramento significativo e foi imediatamente atendida por uma médica obstetra. Durante o atendimento, foi constatado o rompimento do útero e a necessidade de realizar uma cesárea de emergência. Após o parto, a vítima foi levada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde foi entubada e permaneceu em estado grave. A médica responsável pelo atendimento afirmou que a mulher não apresentava sinais visíveis de agressão.

Apesar de não haver indícios imediatos de violência, os funcionários do hospital acionaram a Polícia Militar para investigar uma possível situação de violência doméstica. A investigação resultou na prisão do marido da vítima, que estava cumprindo pena por tráfico de drogas e tinha um mandado de prisão em aberto.

Em depoimento aos policiais, o homem relatou que ambos estavam consumindo bebidas alcoólicas momentos antes do início do sangramento intenso da esposa. Ele afirmou que, ao perceber a situação, levou a mulher ao hospital. No entanto, a vítima não resistiu e faleceu durante a madrugada. O bebê sobreviveu à complicação e está em observação médica.

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais para esclarecer as circunstâncias do incidente e confirmar se houve alguma relação com a violência doméstica.

