Justiça autoriza transferência de mulher acusada de matar ex-namorado para Mato Grosso do Sul

O juiz Túlio Nader Chrysóstomo autorizou, no último dia 18 de dezembro, a transferência de Rubia Joice de Oliveira Luvisetto de volta para Mato Grosso do Sul. Presa desde junho do ano passado em uma unidade penitenciária de Goioerê, no Paraná, ela é ré em um processo pelo assassinato do ex-namorado, o jogador de futebol Hugo Vinícius Skulny Pedrosa. O crime ocorreu em junho de 2023, na cidade de Sete Quedas, distante 468 quilômetros de Campo Grande.

A decisão do magistrado foi motivada pelo pedido da defesa de Rubia, representada pelos advogados Felipe Azuma e Alberi Dehn. Em seu despacho, o juiz destacou que a transferência é adequada e atende às necessidades processuais, permitindo que a ré seja apresentada em juízo conforme solicitado e que a sentença possa ser executada em caso de condenação. Ele também ressaltou que Rubia está sendo processada em Mato Grosso do Sul, onde reside sua família, e que não há motivos para mantê-la detida no Paraná.

A defesa enfatizou que a acusada recebe visitas regulares de familiares e dos avós, que são pessoas idosas, desde que foi transferida para a prisão paranaense em 13 de junho do ano passado. A solicitação de transferência foi feita em 26 de novembro, sob o argumento de que, após meses de distância e considerando a idade avançada dos visitantes frequentes, além da localização do processo em Mato Grosso do Sul, Rubia manifestou o desejo de estar mais próxima de sua família.

O crime que a jovem é acusada de cometer ocorreu em junho de 2023. Na ocasião, Hugo Vinícius Skulny Pedrosa desapareceu após sair de uma festa em um posto de combustível na cidade de Ponta Porã, no Paraguai, próximo a Sete Quedas. Posteriormente, partes do corpo do jogador foram encontradas no rio da região, levando a uma investigação detalhada pela Polícia Civil.

As investigações apontaram que o crime foi premeditado e contou com a participação de Rubia e de um homem identificado como Danilo. De acordo com as apurações, o casal atraiu Hugo para a casa de Rubia, onde ele foi baleado por Danilo. Ainda consciente, o jogador foi levado ao sítio da família de Danilo e, lá, foi brutalmente agredido com golpes de facão – ao todo, sofreu 25 golpes – e ainda teve costelas quebradas antes de ser esquartejado.

