Briga entre irmãos termina em ferido a golpes de faca, no Jardim Noroeste

Na manhã deste sábado (21), uma discussão entre dois irmãos, de 19 e 20 anos, terminou em violência no Jardim Noroeste, em Campo Grande. A briga, envolvendo usuários de drogas, resultou em um ferido após um dos irmãos ser atingido por pedras e, em retaliação, desferir golpes de faca na perna do outro.

De acordo com o registro policial, a altercação teve início quando os irmãos começaram a discutir, e, em um momento de fúria, um deles pegou duas pedras e atirou contra a cabeça do irmão. O impacto das pedras fez com que o segundo irmão reagisse violentamente, pegando uma faca e atingindo a perna do outro.

Ambos foram rapidamente socorridos e encaminhados para a Unidade de Saúde do Tiradentes. No entanto, a gravidade dos ferimentos fez com que um dos irmãos fosse transferido para a Santa Casa de Campo Grande, enquanto o outro, sem apresentar lesões graves, optou por recusar o atendimento médico.

A polícia investiga o caso, que destaca a violência envolvendo usuários de substâncias ilícitas, além de ressaltar a crescente preocupação com a segurança no bairro.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais