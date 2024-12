Motorista morre após colidir contra árvore na BR-262, próximo a Dois Irmãos do Buriti

Um motorista, ainda não identificado, morreu no final da manhã deste sábado (21) após perder o controle do veículo e colidir contra uma árvore na BR-262, próximo à cidade de Dois Irmãos do Buriti, a 116 quilômetros de Campo Grande. De acordo com as informações apuradas, o condutor de um carro vermelho saiu da pista e invadiu a vegetação às margens da rodovia.

Com o forte impacto da colisão, o veículo ficou completamente destruído, a ponto de tornar impossível identificar o modelo e a marca do automóvel. A vítima morreu ainda no local do acidente. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o corpo da vítima, que estava preso às ferragens. A colisão ocorreu nas proximidades da ponte de Dois Irmãos do Buriti, uma área de tráfego intenso na região.

A Polícia Civil e a Perícia também estiveram no local para iniciar as investigações sobre as causas do acidente. A pista foi parcialmente interditada durante os trabalhos de remoção e perícia. As autoridades investigam as circunstâncias do acidente.

