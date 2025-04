Mulher flagrada agredindo filha de 2 anos em bar é autuada por maus-tratos em Campo Grande

Uma mulher de 23 anos foi autuada por maus-tratos após ser flagrada em vídeo agredindo a filha de apenas dois anos em um bar no bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande, no último domingo (13). As imagens, que circularam nas redes sociais nessa terça-feira (15), mostram a mulher desferindo tapas e chineladas na criança, em meio ao consumo de bebidas alcoólicas e discussão com o companheiro.

A jovem foi ouvida na DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) e admitiu ser a pessoa que aparece no vídeo. Em depoimento, ela alegou que não queria machucar a filha, e sim “corrigi-la”. A menina agora está sob os cuidados dos avós maternos, que já haviam tentado assumir a guarda anteriormente, segundo relato do avô à polícia.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada no domingo, mas, ao chegar ao bar, a família já havia deixado o local. As imagens só se tornaram públicas dois dias depois, gerando grande comoção e indignação nas redes sociais.

Segundo o avô materno, a mãe da criança já havia sido advertida pelo Conselho Tutelar no início do ano, devido a condutas semelhantes. À época, os avós ofereceram ficar com a neta, mas a mãe recusou.

Após a divulgação do vídeo, a avó materna procurou a delegacia especializada e, com o apoio da Polícia Civil, a jovem foi localizada e levada para prestar depoimento. A mulher foi autuada por colocar em risco a integridade física da criança mediante excesso nos meios de correção, conforme prevê o crime de maus-tratos.

A Polícia Civil solicitou medidas protetivas de urgência, que foram concedidas, e a criança permanece afastada da mãe, sob a tutela de outros responsáveis. O caso seguirá sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar e pela DEPCA.

