Motociclista de 23 anos é atropelado por caminhonete no Aero Rancho; motorista foge sem prestar socorro

Na tarde desta terça-feira (15) uma motociclista, de 23 anos, foi atropelado por uma Chevrolet S10, na Rua Da Divisão, localizada no Bairro Jardim Aero Rancho, em Campo Grande. O autor, evadiu do local sem prestar socorro.

Segundo informações do boletim de ocorrência, ambos os veículos estavam no mesmo sentido, quando o motorista da s10 tentou desviar de algo na rua e colidiu com o motociclista. Devido ao impacto, a vítima foi arremessada ao chão. Já o autor, diante da situação, acelerou e evadiu do local sem prestar as devidas assistências.

Populares que testemunharam a cena, que anotaram a placa da s10 e repassaram a informação ao jovem. A vítima foi encaminhada à UPA Moreninhas, onde recebeu atendimento médico e liberado.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

