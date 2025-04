Páscoa mais doce: ações solidárias levam esperança e chocolate a crianças em Campo Grande

Em meio à rotina agitada e aos desafios que marcam o dia a dia de muitas famílias, a Páscoa surge como um lembrete poderoso da importância de compartilhar. Em Campo Grande, essa mensagem foi colocada em prática por meio de ações solidárias que transformaram o feriado em um momento de afeto, criatividade e generosidade.

Exemplo disso é a iniciativa da Digix, empresa que desenvolve soluções em tecnologia para a gestão pública. Com a proposta de tornar a Páscoa mais doce e significativa, a equipe promoveu uma ação especial: a produção e doação de 1.000 barras de chocolate, com embalagens personalizadas a partir de desenhos colaborativos que representavam o espírito da data.

“Nós fizemos essas embalagens para distribuir um pouco do nosso amor às crianças e compartilhar uma Páscoa mais doce. Mais uma vez, colocamos o nosso propósito de melhorias reais na vida das pessoas em prática, ajudando as crianças a terem momentos especiais”, destacou Bárbara Borgmann, diretora de Gente e Gestão da Digix.

As doações foram entregues a instituições como o Centro de Integração da Criança e do Adolescente (CICA), o Cotolengo Sul-Mato-Grossense e famílias da comunidade Jardim Corcovado. Em cada local, o gesto foi recebido com entusiasmo e gratidão.

“Toda doação é muito bem-vinda, ainda mais na Páscoa, que as crianças esperam muito e muitos não ganham em casa. As crianças ficaram extremamente felizes e encantadas com os desenhos da embalagem. Com certeza, a ação vai fazer diferença na Páscoa deles”, afirmou Maísa Mello, assistente social do CICA.

Mais do que chocolate, as crianças receberam carinho e atenção — ingredientes que, juntos, formam a essência da celebração pascal. A iniciativa também mostrou como a tecnologia pode ser usada para fortalecer vínculos sociais e estimular a empatia.

Em tempos de incertezas, a Páscoa de 2025 em Campo Grande revelou que, com criatividade e vontade de fazer o bem, é possível renovar a esperança e espalhar sorrisos. Um lembrete de que, sim, doar é um ato de amor capaz de transformar realidades — inclusive a nossa.

