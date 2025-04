Homem é preso por cárcere privado e posse ilegal de arma, no Jardim Colibri

Na terça-feira (15) um homem, de 42 anos, foi preso após manter sua companheira, de 37 anos, em cárcere privado, no bairro Jardim Colibri, em Campo Grande. Além do crime de cárcere privado, ele também responderá por posse ilegal de arma de fogo.

Conforme informações da Polícia Civil, a vítima relatou que era vigiada constantemente, e impedida de sair de casa, usar celular ou acessar redes sociais. Segundo as investigações, os policias descobriram que homem utilizava de um sistema de monitoramento de câmeras de segurança, com áudio, para monitorar a casa e ameaçava a mulher dizendo que iria matar ela e os seus familiares, caso fosse denunciado.

Ainda de acordo com informações da Polícia Civil, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, os policias encontraram um revólver calibre .38 escondido no quarto. O suspeito tentou fugir, mas não conseguiu e foi detido. A vítima e os filhos foram encaminhados à delegacia para prestar depoimento.

O autor responderá pelos crimes de cárcere privado, lesão corporal, violência psicológica, violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo.

