Mulher esfaqueia marido em Dourados após anos de agressões

Uma mulher de 39 anos esfaqueou o marido, na barriga e no peito, durante uma discussão na noite de segunda-feira (3), em Dourados, município localizado a 225 quilômetros de Campo Grande. Segundo a autora, ela agiu em defesa legítima após mais uma agressão do companheiro, com quem vivia há seis anos.

De acordo com o registro policial, o caso aconteceu por volta das 23h, quando o homem pediu dinheiro para comprar bebidas alcoólicas. Após a mulher se recusar, ele a agrediu e, em seguida, pegou uma faca para tentar atingi-la. Ainda conforme o relato dela à polícia, ela conseguiu tomar a arma do marido e desferiu os golpes.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou o homem para atendimento médico no hospital. O estado de saúde dele não foi divulgado. Durante o depoimento à polícia, a mulher revelou que era constantemente agredida pelo marido ao longo dos seis anos de relacionamento.

Apesar das violências sofridas, nunca houve denunciado o companheiro por medo de represálias. O caso foi registrado pela Polícia Civil de Dourados e será investigado. A mulher foi levada à delegacia para prestar esclarecimentos, mas poderá responder em liberdade, dependendo do andamento das investigações e da autorização de permissão legítima.

