Polícia Civil descobre associação criminosa e apreende 485g de cocaína em Nova Alvorada do Sul

Na tarde desta segunda-feira (3), a Polícia Civil, realizou a prisão de três homens (19, 20 e 31 anos) pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

As prisões ocorreram após os policiais contatarem que a o grupo criminoso estava se envolvendo com integrantes do sistema prisional para a comercialização de entorpecentes na cidade. Com base nessas informações iniciais os agentes passara, a monitorar um dos revendedores que se dirigia para realizar uma entrega.

Durante a abordagem policial, com o suspeito foram encontrados uma porção de 5g de cocaína (meia caixa). Em seguida, ao realizarem buscas na residência do suspeito, localizaram 50g de cocaína, uma balança de precisão e dinheiro fracionado.

Segundo a Policia Civil, no período de interrogatório, o suspeito informou os nome e o local de onde conseguiu os entorpecentes. No local indicado, foram encontrados 430g de cocaína divididas em 16 porções, além de balanças de precisão e dinheiro.

No total, a operação resultou na apreensão de 485g de cocaína, R$ 550 em notas fracionadas, quatro balanças de precisão, celulares e outros objetos relacionados à atividade criminosa.