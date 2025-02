Homem é preso por homicídio após investigação sobre disputa de tráfico em Guia Lopes da Laguna

Na manhã desta segunda-feira (03), um homem foi preso em Guia Lopes da Laguna, município situado a 231 km de Campo Grande, após uma investigação minuciosa sobre um homicídio duplamente qualificado ocorrido durante a tradicional Festa do Mel. Durante a prisão, a polícia apreendeu a pistola utilizada no crime e 17 munições.

De acordo com a investigação, o homicídio teve como motivação a disputa por território para o tráfico de drogas. Integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) tinham o objetivo de eliminar membros do Comando Vermelho (CV), facção rival.

Após reunir provas e elementos que confirmaram a autoria do crime, a autoridade policial de Guia Lopes da Laguna solicitou a prisão preventiva do suspeito, que foi acatada pelo Ministério Público e deferida pela 1ª Vara da Comarca de Jardim.

A operação foi executada pela equipe policial da Delegacia de Guia Lopes da Laguna, que cumpriu o mandado de busca e apreensão domiciliar e prisão preventiva de T.S.S. (19). O trabalho contou com o apoio investigativo e logístico da Delegacia de Bela Vista e foi resultado de um esforço contínuo e detalhado.

O autor foi levado à sede da Polícia Penal em Jardim – Estabelecimento Prisional Máximo Romero, onde aguardará a disposição da Justiça.