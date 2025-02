Homem é preso pelo DOF em Ponta Porã com haxixe em carro furtado a caminho de SP

Um homem de 24 anos foi preso pelo Departamento de Operações de Fronteira (DOF) na madrugada de sábado (1º), em Ponta Porã, transportando 16,6 quilos de haxixe em um veículo furtado. Ele seguia para São Paulo com a droga quando foi abordado durante fiscalização na rodovia MS-164, na área rural do município.

Os policiais deram ordem de parada ao condutor de um GM Onix e perceberam que ele apresentava informações contraditórias sobre sua viagem. Durante a vistoria, os agentes encontraram os 32 volumes de haxixe escondidos embaixo do estepe e do banco traseiro. O homem admitiu ter sido contratado para transportar a droga até São Paulo.

Além da droga, os policiais constataram que o veículo tinha registro de furto/roubo no Estado de São Paulo. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 1,3 milhão.

A ação faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria entre a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

