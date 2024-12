Feminicídio: mulher é morta com tiro na cabeça em aldeia indígena de Dourados

Mais um caso de feminicídio foi registrado em Mato Grosso do Sul. Vanderli Gonçalves dos Santos, de 48 anos, foi assassinada com um tiro na cabeça na noite de quarta-feira (27) na Aldeia Jaguapiru, em Dourados, a 251 quilômetros de Campo Grande. O principal suspeito do crime é o marido da vítima, de 47 anos, que está foragido.

O homicídio ocorreu por volta das 23h, após uma discussão entre o casal, segundo relatos de vizinhos. Testemunhas apontaram que o homem, que é de etnia guarani, teria atirado na cabeça de Vanderli antes de fugir em uma caminhonete S10 preta.

A Polícia Militar foi acionada, mas, devido a tensões recentes na região envolvendo confrontos entre o Batalhão de Choque e moradores locais em protestos por abastecimento de água, a equipe não entrou na área indígena por questões de segurança.

Os policiais aguardaram no anel viário enquanto socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) tentavam prestar ajuda à vítima. Ao retornarem, os socorristas confirmaram que Vanderli já estava sem vida. A Polícia Civil foi acionada e realizou os levantamentos necessários no local do crime.

O caso está sendo investigado como feminicídio, crime que reforça a grave realidade da violência de gênero no estado. Equipes policiais seguem em busca do suspeito, que continua foragido até o momento.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais