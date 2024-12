Caminhoneiro morre em acidente na BR-163, em Jaraguari

Fábio Rogério Garcia, caminhoneiro de 44 anos, morreu na noite de quarta-feira (27) em um grave acidente na BR-163, em Jaraguari, a 47 quilômetros de Campo Grande. Ele dirigia uma carreta Scania que colidiu na traseira de um veículo Volvo no quilômetro 510 da rodovia.

Com o impacto da colisão, a cabine da Scania foi completamente destruída e Fábio ficou preso às ferragens, não resistindo aos ferimentos. Equipes da CCR MSVia, empresa que administra a rodovia em Mato Grosso do Sul, foram as primeiras a chegar ao local, seguidas pela perícia e a funerária.

Devido à gravidade do acidente, o trecho onde ocorreu a batida precisou ser interditado por algumas horas. A interdição foi necessária para o trabalho da perícia e a remoção dos veículos envolvidos. A esposa de Fábio, visivelmente abalada, contou em entrevista que ele era natural de Nova Esperança, no Paraná, e trabalhava como caminhoneiro há muitos anos.

Segundo ela, dirigir pelas estradas fazia parte da vida de Fábio, que era dedicado à profissão. O caso foi registrado como “morte a esclarecer” na Delegacia de Polícia Civil de Jaraguari, que segue investigando as circunstâncias do acidente.

