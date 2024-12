Colisão entre três veículos na BR-163 deixa oito feridos em Dourados

Na noite de quarta-feira (27), um acidente envolvendo três veículos foi registrado na BR-163, em Dourados, a 251 quilômetros de Campo Grande. Pelo menos oito pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital da Vida. Felizmente, todas estão fora de perigo.

A colisão envolveu uma van da Secretaria de Saúde de Naviraí, e dois veículos de passeio. Segundo informações preliminares, o acidente aconteceu por volta das 18h40, no sentido a Caarapó, nas proximidades da Sitioca Ouro Fino. A van, que transportava 14 pacientes de Naviraí para consultas médicas em Dourados, capotou após ser atingida lateralmente pelo Vectra.

Sete pessoas que estavam na van, incluindo uma criança, sofreram escoriações leves e foram levadas para o hospital. No Vectra, uma mulher também precisou de atendimento médico. O Corsa, apesar de estar envolvido no acidente, não teve feridos entre os ocupantes.

De acordo com relatos, um dos veículos de passeio teria cruzado a pista, sendo atingido pela van que trafegava no sentido contrário. O impacto causou o tombamento do veículo municipal. Equipes de resgate da CCR MS Via, concessionária que administra a BR-163 em Mato Grosso do Sul e do Samu foram acionadas rapidamente para socorrer as vítimas, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros. Os órgãos responsáveis seguem investigando as causas do acidente em Dourados.

