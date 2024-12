Contrabandistas de importados do Paraguai e EUA são alvos da Operação Break Off em MS

Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram nesta quinta-feira (28), a Operação Break Off com a finalidade de desarticular esquema de fornecimento de eletrônicos importados de forma clandestina, o esquema foi identificado a partir da deflagração da Operação Sign Off. Em Mato Grosso do Sul, fiscalização ocorreu em Campo Grande, Ponta Porã e Sonora.

A ação mobilizou cerca de 20 auditores-fiscais e analistas-tributários e 76 policiais federais, resultando na execução de 20 mandados de busca e apreensão em várias cidades. Além de MS, os mandados foram cumpridos em Cuiabá/MT, Várzea Grande/MT, Goiânia/GO, São Paulo/SP e Barra do São Francisco/ES.

A Justiça também determinou o sequestro de bens móveis e imóveis e o bloqueio de valores em contas bancárias dos envolvidos. Os mandados foram emitidos pela 5ª Vara Federal Criminal de Mato Grosso.

Esta fase da investigação é fruto da análise meticulosa do material apreendido na primeira etapa da operação, ocorrida em agosto de 2023. As apurações revelaram um intrincado esquema de fornecimento de eletrônicos provenientes do Paraguai e dos Estados Unidos, que eram revendidos no mercado informal em todo o Brasil.

A operação visa desarticular três grupos de fornecedores que utilizam diversas táticas para evitar a fiscalização estatal, incluindo a contratação de agentes de segurança pública para o transporte das mercadorias. Os suspeitos poderão enfrentar acusações por crimes como descaminho, organização criminosa, evasão de divisas e lavagem de dinheiro, cujas penas podem ultrapassar 20 anos de reclusão.

O nome “Break Off”, que significa “término” ou “encerramento” em inglês, foi escolhido para simbolizar o combate ao contrabando e descaminho de eletrônicos no Brasil.