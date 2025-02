Mulher é presa tentando entrar em presídio com cocaína escondida em cabos de rodo

Uma mulher foi presa em flagrante na manhã deste sábado (8) ao tentar entrar no Instituto Penal de Campo Grande, no bairro Jardim Noroeste, com dois cabos de rodos recheados com cocaína. A droga, que pesava 105 gramas, seria entregue ao marido da suspeita, que cumpre pena na unidade.

De acordo com informações preliminares, a mulher chegou ao presídio por volta das 9h30, com autorização para entregar os rodos ao interno, alojado no pavilhão II da penitenciária. No entanto, durante a inspeção de rotina, os policiais penais perceberam uma coloração suspeita ao passar os objetos pelo aparelho de raio-x.

Diante da desconfiança, os agentes abriram os cabos dos rodos e encontraram um pó branco em seu interior. Após análise preliminar, ficou confirmado que se tratava de cocaína. A mulher foi imediatamente detida e encaminhada para uma cela especial, enquanto o marido dela foi levado para a ala disciplinar do presídio.

O material foi apreendido e será utilizado como prova na investigação. O caso foi registrado e está sob apuração das autoridades responsáveis.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais