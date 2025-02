Homem é preso e esquema de furtos e receptação é desmantelado no Assentamento Itamarati em Ponta Porã

Uma operação conjunta da Polícia Civil e Militar desarticulou um esquema de furtos e receptação de motocicletas na região do Assentamento Itamarati em Ponta Porã.

A investigação começou com a prisão em flagrante de um homem por furto que levou à descoberta de um segundo suspeito, F.A.R.V. (33), envolvido em furtos recorrentes e no repasse de bens roubados para uma chácara.

O local, que é administrado por um terceiro indivíduo, L.F. (30), foi identificado como ponto de armazenamento de materiais furtados e tráfico de drogas.

A polícia então localizou a chácara, onde foram apreendidas duas espingardas, maconha, munições e outros objetos furtados. O imóvel estava vazio, indicando fuga recente dos suspeitos.

A Polícia Civil continua as investigações para identificar e localizar todos os integrantes do esquema criminoso.

A Primeira Delegacia de Ponta Porã reforça que, de forma sistemática, continuará a realizar ações de combate ao crime na região do Itamarati, com o objetivo de desarticular organizações criminosas e garantir a segurança da população. A atuação será intensificada, com novas diligências e investigações, visando a redução da criminalidade e o restabelecimento da ordem na localidade.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.