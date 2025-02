Jovem motociclista morre após colidir com ônibus em Dourados

Oliver Matheus Torraca dos Santos, de 25 anos, morreu na manhã deste sábado (8) após se envolver em um acidente com um ônibus no bairro Dioclécio Artuzi I, em Dourados, a 251 quilômetros de Campo Grande. O acidente ocorreu durante a madrugada, por volta das 4h30. O jovem chegou a ser socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital da Vida, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. No local, os militares apuraram que o ônibus trafegava pela Rua DA 12 no sentido norte, enquanto Oliver seguia de moto pela Rua Sebastião Giolando, sentido leste, onde não havia sinalização de parada.

Ao se aproximar do cruzamento, o motociclista tentou frear por cerca de 30 metros para evitar a colisão, mas não conseguiu parar a tempo e bateu na lateral traseira do ônibus. Ele foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado ao hospital em estado grave. Apesar do esforço das equipes médicas, Oliver morreu por volta das 8h50 desta manhã.

O motorista do ônibus não sofreu ferimentos. No entanto, testemunhas retiraram a motocicleta do local antes da chegada da perícia, o que dificultou a análise das circunstâncias exatas do acidente.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados e será investigado pelas autoridades.

