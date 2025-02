Circo e reflexão: Cia Pisando Alto estreia hoje espetáculo circense “Fragmentada”

Apresentação será realizada na Praça do Leão e é gratuita ao público

A Cia Pisando Alto prepara uma estreia imperdível neste sábado (08), com o espetáculo circense “Fragmentada”, que será apresentado gratuitamente ao público na Praça do Leão, em Campo Grande, às 19h. O evento conta com o incentivo do FIC/2022 (Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul) e da FCMS (Fundação de Cultura de MS), com apoio do Governo do Estado de MS.

“Fragmentada” propõe uma reflexão sobre os fragmentos da vida cotidiana, explorando temas como os sonhos, as revoltas, os desejos e as aflições humanas. O espetáculo busca, por meio das técnicas circenses, resgatar sentimentos de impotência frente às dificuldades do mundo, enquanto nos leva a questionar o significado da existência. Como expressa Trícia Hersey, “Descanse, sonhe, resista, imagine”.

Com uma narrativa não linear, o espetáculo é dividido em quatro fragmentos de cenas: “Moradia”, “Eu não sou uma máquina”, “Fios, cordas e cordões” e “Socializar sonhos”. Cada enredo é construído com diferentes técnicas circenses, incluindo acrobacia solo e em dupla, contorção, equilibrismo e lira acrobática. As cenas são uma representação dos desafios e da contemporaneidade, trazendo à tona a complexidade da experiência humana.

Os criadores e artistas responsáveis pela obra são Fran Corona e Moreno Mourão, com a direção de Rodrigo Mallet. A trilha sonora é assinada por Júlio Queiroz, e a iluminação ficou a cargo de Anderson Lima. A preparação física, essencial para as performances circenses, contou com a orientação de Mellina Fioretti, Rafael Eckert e Rodrigo Mallet. O figurino é de Dayane Bento, enquanto a produção foi realizada por Fran Corona, Moreno Mourão e Nilce Maciel. Também fazem parte da equipe a artista gráfica Maíra Espindola, o fotógrafo Antônio Lopes e a assessora de imprensa Isabela Ferreira.

Serviço: O espetáculo acontecerá na Praça do Leão, localizada na Rua Marquês de Leão, em frente à Rua Jandaira, no Parque dos Novos Estados. A entrada é gratuita e o evento promete ser uma oportunidade única para apreciar uma fusão de arte circense e reflexão social. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone/WhatsApp (67) 99169-0788 ou acompanhar o grupo no Instagram @pisando.alto.

Por Amanda Ferreira

