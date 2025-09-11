Mulher é presa em Ponta Porã com quase 3 quilos de maconha presos ao corpo

Uma mulher foi presa em flagrante na tarde desta quarta-feira (10) por tráfico de drogas, após ser flagrada caminhando pela Avenida Brasil, na área central da cidade, carregando entorpecentes presos ao corpo. A prisão foi realizada por uma equipe da Força Tática do 4° Batalhão da Polícia Militar.

Segundo o boletim de ocorrência, a suspeita chamava a atenção por carregar duas bolsas e pelo volume anormal sob as roupas. Nervosa ao notar a aproximação da viatura, ela acabou sendo abordada pelos policiais.

Na revista inicial, os militares encontraram três volumes de maconha dentro de uma das bolsas. Já na delegacia, uma policial feminina realizou busca pessoal e localizou mais sete pacotes escondidos junto ao corpo da suspeita.

Ao todo, foram apreendidos 2,9 quilos de maconha. A mulher afirmou ter adquirido a droga nas proximidades, mas se recusou a identificar o fornecedor. Segundo ela, o entorpecente seria levado para Campo Grande.

A suspeita foi encaminhada à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, onde permanece presa à disposição da Justiça.

