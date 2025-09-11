Adolescente planeja ataque a motorista de aplicativo após acusação de estupro em Sidrolândia

Foto: reprodução/Região News
Foto: reprodução/Região News

O ataque a um motorista de aplicativo de 63 anos, esfaqueado nove vezes na noite de segunda-feira (8), no Bairro São Bento, em Sidrolândia, foi planejado pelo namorado de sua neta, um adolescente de 16 anos. O crime, segundo a Polícia Civil, ocorreu após a jovem de 14 anos denunciar o avô por estupro de vulnerável.

De acordo com as investigações, a neta do motorista fez várias ligações para o celular do idoso no dia do crime, com o pretexto de que precisava conversar. O rapaz de 16 anos, namorado da menina, aguardava escondido e surpreendeu a vítima, desferindo golpes de faca assim que o homem chegou ao local.

A adolescente confessou que ajudou a atrair o avô a mando do namorado. Ela relatou à polícia que sofria abusos em troca de favores financeiros e que, ao tentar interromper a situação, foi ameaçada pelo homem. O garoto, por sua vez, declarou que decidiu atacar o idoso após ouvir os relatos da namorada.

O motorista foi atingido por nove facadas, principalmente no rosto e no pescoço. Após o ataque, ele ainda tentou dirigir o carro, um Prisma, mas colidiu contra uma carreta estacionada.

Equipes da Força Tática e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas. A vítima, desorientada, disse inicialmente que havia aceitado uma corrida e fora atacada pelos passageiros. Em razão da gravidade dos ferimentos, foi transferida em vaga zero para a Santa Casa de Campo Grande.

A Polícia Civil destacou que já havia registro de ocorrência contra o idoso por estupro de vulnerável, feito pela própria neta. O caso segue em investigação, e os adolescentes foram ouvidos e confessaram a participação no crime.

 

