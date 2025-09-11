Prefeitura de Terenos adia Festa do Ovo após operação do Gaeco na cidade

A tradicional Festa do Ovo, marcada para os dias 19 e 20 de setembro, foi adiada pela Prefeitura de Terenos após a operação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) realizada na terça-feira (9). A decisão foi divulgada nas redes oficiais do município nesta quarta-feira (10).

A Operação Spotless teve 59 alvos na cidade, incluindo o prefeito, o secretário de Administração e um vereador, gerando grande repercussão na imprensa local. Em nota, a Prefeitura explicou que o cancelamento se deu “diante dos fatos amplamente divulgados pela imprensa nos últimos dias, que exigem da administração municipal prudência e responsabilidade”.

A Festa do Ovo, que começou em 2008, homenageia a colônia japonesa e celebra os costumes tradicionais da comunidade, além de valorizar Terenos como o maior produtor de ovos de Mato Grosso do Sul. O evento reúne comidas típicas, atrações musicais e a tradicional gincana undokai, que envolve crianças e adultos em provas com ovos.

Segundo a Prefeitura, “no momento adequado, a população e os parceiros serão informados sobre a nova programação”.

Na manhã de terça-feira, antes do cancelamento, a administração municipal havia confirmado atrações culturais da festa, incluindo shows de Max Henrique, Bruninho e Davi, Loubet, Canto da Terra, Emerson Terra e Rick e Nando.

O comunicado ressalta a relevância econômica, turística e cultural da Festa do Ovo, mas reforça a necessidade de prudência e responsabilidade diante do contexto das investigações.

