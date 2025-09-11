Detento do regime semiaberto é executado com pelo menos seis tiros ao sair do Centro Penal da Gameleira

Um interno do sistema penitenciário identificado como José Eduardo Amarilha Misiano da Silva, de 33 anos, foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira (11) ao sair do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira, na zona rural de Campo Grande.

De acordo com testemunhas, José Eduardo deixava a unidade para ir trabalhar quando foi surpreendido por homens armados que chegaram em um carro branco. Dois deles desceram do veículo portando uma espingarda calibre 12 e uma pistola com cano prolongado e começaram a disparar. O motorista permaneceu no carro para dar fuga ao grupo.

A Polícia Militar informou que foram contabilizadas pelo menos 20 cápsulas deflagradas na cena do crime. Seis disparos atingiram o preso na região do tórax. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a vítima morreu no local.

Há divergências entre relatos, pois, enquanto testemunhas apontam que três pessoas participaram da ação criminosa, a PM afirma que o ataque foi feito por dois ocupantes que passaram atirando do carro.

Natural de Ponta Porã, José Eduardo possuía diversas passagens pela polícia, incluindo crimes de receptação, posse ilegal de arma de fogo, furto qualificado, disparo de arma de fogo, tráfico de drogas e por integrar organização criminosa.

O Centro Penal Agroindustrial da Gameleira abriga presos condenados do sexo masculino em regime semiaberto. O espaço é destinado a internos que deixam a unidade para trabalhar durante o dia e retornam no período da noite.

A Polícia Civil deve instaurar inquérito para apurar a motivação do crime e identificar os envolvidos na execução.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais