Mulher é presa em flagrante após esfaquear marido durante discussão em Ponta Porã

Uma mulher de 24 anos foi presa em flagrante na noite dessa quarta-feira (5), em Ponta Porã , a 346 quilômetros de Campo Grande, após esfaquear o marido, de 34 anos, durante uma discussão. O homem foi atingido na região abdominal, entre as costelas e a axila.

Segundo informações do registro policial, o crime ocorreu por volta das 18h, quando o casal começou uma discussão porque o homem queria sair da residência, mas a mulher não aceitou. Durante o desentendimento, a mulher desferiu um golpe de faca, ferindo gravemente o companheiro.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital, onde permanece internada sob cuidados médicos. O estado de saúde dele não foi divulgado. Durante a abordagem, os policiais encontraram a faca escondida na manga da camisa da suspeita . Ela foi presa em flagrante e levada para a delegacia de polícia de Ponta Porã, onde permanece à disposição da Justiça.

O caso está sendo investigado como lesão corporal de natureza grave . A polícia não descartou a possibilidade de que o crime possa ser reclassificado durante o andamento das investigações.

