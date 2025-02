Operação apreende mais de 7,3 mil pares de sapatos falsificados em Campo Grande; assista

Denúncias das próprias marcas culminaram na prisão de empresário no Centro

A Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo) apreendeu mais de 7,3 mil pares de sapatos falsificados na manhã desta quarta-feira (5), em Campo Grande. A operação, que contou com o apoio do Procon-MS, ocorreu em três estabelecimentos localizados na Avenida Calógeras, Rua 14 de Julho e Avenida Afonso Pena. O proprietário de uma das lojas foi preso por crime de descaminho, enquanto um gerente também foi detido.

A ação foi motivada por denúncias feitas diretamente pelas marcas, por meio de escritórios internacionais, e resultou na apreensão de milhares de pares de calçados comercializados como originais, mas que eram falsificados, segundo a polícia.

Lojas comercializavam tênis falsificados

Um dos estabelecimentos fiscalizados, localizado na Avenida Calógeras, vendia roupas, acessórios e tênis a partir de R$ 49,99. A fachada da loja anunciava marcas conhecidas mundialmente, mas, conforme a polícia, todos os produtos eram falsificados.

Outro ponto fiscalizado foi uma loja na Rua 14 de Julho, na esquina com a Barão do Rio Branco, onde os tênis eram vendidos por um preço único de R$ 70. No local, os agentes também apreenderam produtos suspeitos de falsificação.

Já na Avenida Afonso Pena, próximo ao camelódromo, outra loja de calçados foi alvo da fiscalização. O proprietário do estabelecimento foi preso pelo crime de descaminho.

Durante a operação, a polícia encontrou etiquetas com inscrições como “Made in Taiwan”, “Made in Philippines” e “Made in China”, o que reforçou as suspeitas de falsificação. Todo o material apreendido será reanalisado pela perícia para confirmar a autenticidade e a origem dos produtos.

Decon e Procon atuam em conjunto contra falsificações

O trabalho de fiscalização faz parte de uma ação interinstitucional entre a Decon e o Procon-MS para combater a comercialização de produtos falsificados e proteger os consumidores. O Procon destaca que a atuação do órgão busca garantir que a população tenha acesso a mercadorias legítimas e seguras.

“O Código de Defesa do Consumidor assegura respeito à dignidade, saúde e segurança dos compradores. Nosso papel é coibir abusos e proteger a população contra fraudes, nesse sentido, atuamos em conjunto com a Decon e outras instituições parceiras com o intuito de coibir a comercialização de produtos que eventualmente possam causar danos às pessoas.” informou o órgão.

Já a Decon destaca que a capacitação contínua dos agentes tem sido essencial para aprimorar as fiscalizações e impedir a circulação de mercadorias ilegais no comércio local.

Para transportar os itens apreendidos, a polícia solicitou um caminhão. Até o fechamento desta matéria, a contagem final das mercadorias ainda não havia sido concluída pela Decon. As investigações seguem para identificar todos os envolvidos na comercialização dos produtos falsificados.



Por Roberta Martins

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram