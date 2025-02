Idoso é atropelado enquanto andava a cavalo na BR-419

Um idoso de 81 anos ficou gravemente ferido na manhã desta quarta-feira (5) após ser atropelado por um carro enquanto conduzia um cavalo na BR-419, perto de Aquidauana, a 139 km de Campo Grande.

Segundo informações preliminares, a vítima trabalhava montada no animal quando tentou atravessar a rodovia e foi atingida por uma Fiat Strada. Com o impacto, o idoso sofreu um ferimento na cabeça e apresentava sinais de desorientação, além de suspeita de traumatismo craniano.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro e levou o idoso ao pronto-socorro do Hospital Regional de Aquidauana. O estado de saúde dele ainda não foi divulgado.

