Após decretar calamidade, prefeita de Caarapó espera receber apoio do Estado

“Decretei estado de calamidade administrativa e em 90 dias vamos ter uma ideia exata de como está a situação administrativa de Caarapó e para isso, estamos realizando um completo levantamento em todos os setores da administração municipal”. Apesar desta afirmação, a prefeita eleita de Caarapó, Maria Lurdes Portugal (PL), que foi eleita com 59% dos votos, já tem conhecimento de que o município tem restos a pagar que giram em torno de R$ 35 milhões, sendo que deste montante R$ 25 milhões são de dívidas previdenciárias.

“A administração anterior não repassou os recursos descontados dos salários dos servidores referentes aos empréstimos consignados, a Cassems, Previdência e também do vale-alimentação”, informou a prefeita. Apesar desta dificuldade, Maria de Lurdes Portugal disse que no último dia 29 de janeiro conseguiu pagar os salários referentes ao mês de janeiro dos servidores municipais, sendo que para isso utilizou os primeiros recursos que entraram nos cofres municipais.

Dentre as ações mais urgentes, a prefeita disse que espera concluir a reforma do hospital municipal que está parado há 6 anos e que ela acredita concluir ainda neste primeiro semestre, e para isso espera receber o apoio do Governo do Estado. “Como Caarapó é um município cuja economia tem como base a agricultura e já está sendo colhida a safra de soja, é urgente recuperar as estradas e pontes que servem às propriedades rurais e para isso já recebeu a confirmação de apoio por parte do governador Eduardo Riedel.

A prefeita disse que outro assunto que deverá tratar junto à bancada federal é a obtenção de apoio para a recuperação do maquinário da Secretaria de Obras que se encontra sucateado. “Neste início, estamos contando com o apoio de proprietários de fazendas que recuperam alguns trechos enquanto estamos esperando o apoio do Governo do Estado e do Governo Federal”, concluiu a prefeita.

