Mulher é presa e autuada em R$ 1,5 mil após matar filhote de gato da vizinha a tijoladas

A Polícia Militar Ambiental de Campo Grande autuou em R$ 1,5 mil, na tarde de ontem (25) uma mulher de 42 anos que havia sido presa por matar um filhote de gato da vizinha, no bairro Campo Nobre na Capital. Ela chegou a espancar a gata e matou o animal a tijoladas.

Segundo informações apuradas pela reportagem, a autora do espancamento é vizinha da dona do gato e teria matado o animal porque ele defecou em sua casa. Conforme relato de vizinhos, ela estava alcoolizada quando usou um tijolo para bater no animal, além disso ela também teria ameaçado as donas do gato.

A filha da dona do gato, uma adolescente de 14 anos, presenciou as agressões e segundo vizinhos chorou desesperada olhando a cena. “Ela xingava a menina e ameaçou ela dizendo que se ela saísse para fora chorando por caso do gato ia bater nela também e que mataria a mãe dela se ela fosse lá reclamar”, contou a Kerolleyne Andressa, de 22 anos, vizinha da casa onde tudo ocorreu.

Durante o ato a vizinha relatou que a agressora gritava “Não tenho dó, eu mato mesmo” e isso atraiu a atenção de vizinhos que chamaram a polícia. “Fique com meu bebe de um ano e nove meses no colo me tremendo, sem reação, estou perplexa até agora”, finalizou.

A PMA foi até a delegacia de Polícia Civil de Crimes Ambientais (DECAT), onde ela tinha sido autuada em flagrante delito por crime ambiental de maus e efetuou a multa de R$ 1.500,00 por maus tratos.

Além da multa, a pena para o crime é de dois a cinco anos de prisão.

Maus-tratos a animais

Em 2020, a Lei 14.064/2020 aumentou a pena para quem maltratar cães e gatos. Quem cometer esse crime será punido com 2 a 5 anos de reclusão, multa e proibição da guarda. Caso o crime resulte na morte do animal, a pena pode ser aumentada em até 1/3.

A referida legislação alterou a Lei 9.605/98, que dispõe sobre os crimes contra o meio-ambiente, fauna e flora e prevê pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, no caso de crime de maus-tratos contra animais.

Para denunciar, basta ir à delegacia de polícia mais próxima. A denúncia também pode ser feita por meio telefone da central de denúncias do IBAMA: 0800 61 8080 (gratuitamente);

ou pelo Disque-Denúncia 197.

Com informações de Mariely Barros e João Gabriel Vilalba.

