“Não tenho dó, eu mato mesmo”, gritava vizinha que matou gato a tijolada

Um gatinho de pelagem branca com poucos dias de vida foi morto espancado por uma mulher de 35 anos, alcoolizada. Caso aconteceu no início da tarde desta terça-feira (24), na rua Aydê Roque, do bairro Jardim Campo Nobre em Campo Grande e está sendo investigado pela Decat (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista).

Segundo informações apuradas pela reportagem, a autora do espancamento é vizinha da dona do gato e teria matado o animal porque ele defecou em sua casa. Conforme relato de vizinhos, ela estava muito alcoolizada quando usou um tijolo para bater no animal, além disso ela também teria ameaçado as donas do gato.

A filha da dona do gato, uma adolescente de 14 anos, presenciou as agressões e segundo vizinhos chorou desesperada olhando a cena. “Ela xingava a menina e ameaçou ela dizendo que se ela saísse para fora chorando por caso do gato ia bater nela também e que mataria a mãe dela se ela fosse lá reclamar”, contou a Kerolleyne Andressa, de 22 anos, vizinha da casa onde tudo ocorreu.

Durante o ato a vizinha relatou que a agressora gritava “Não tenho dó, eu mato mesmo” e isso atraiu a atenção de vizinhos que chamaram a polícia. “Fique com meu bebe de um ano e nove meses no colo me tremendo, sem reação, estou perplexa até agora”, finalizou.

Conforme o delegado Maercio Alves Barbosa, titular da DECAT, que irá investigar o caso, a Perícia Técnica foi acionada para colher elementos no local e a autora das agressões foi levada para a delegacia.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.