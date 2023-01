PL X PT brigam pela segunda secretaria na Assembleia

Sábado (28), o PSDB deve bater o martelo na decisão da Mesa diretora, enquanto isto o PT x PL disputam a vaga que será decidida na próxima quarta-feira (01), durante a eleição, após a posse dos deputados.

Os tucanos são a maioria e o nome do deputado Paulo Correa (PSDB), está sendo cogitado para ocupar a primeira secretaria enquanto isto, a segunda cadeira está em disputa. O Pedro Kemp (PT), também está de olho na vaga.

Com três deputados estaduais do PL : João Henrique, Neno Razuk e Coronel o David se uniram e colocaram o nome do Coronel para disputar os votos. “Todas as posições estão sendo caminhada para um consenso em todas as posições. Nós temos uma disputa na segunda secretaria. Eu apresentei o meu nome, o PL tem três integrantes o mesmo número de deputados do outro partido. Agente espera que a escolha seja feita pelo melhor nome para ocupar a secretaria. “, defendeu Coronel David.

O deputado comentou que já conquistou 11 votos na disputa para ocupar a segunda secretaria e falou que na conversa com todos interessados, tem um entendimento de que não deveria colocar PT neste momento.

Coronel David espera liberdade para a escolha da Mesa e defendeu consenso. Ele também comentou que no sábado devem ter uma nova reunião.

Ontem (25), o governador Eduardo Riedel almoçou com os deputados na presença do ex-governador Azambuja que foi chamado para participar já que a maioria são tucanos.

Reunião com Azambuja

O ex-governador Reinaldo Azambuja, agendou para a próxima segunda-feira (30) a reunião com os deputados para tratar sobre a chapa que disputará os cargos da Mesa Diretora.

Nos últimos dias várias informações, não confirmadas, mostravam que haveria reunião da direção estadual do partido, com o presidente e ex-governador Reinaldo Azambuja e o governador eleito, Eduardo Riedel. Na terça-feira (24), diante das especulações, o partido emitiu nota oficial em defesa de uma chapa de consenso, isso porque dentro da bancada estadual, composta por seis parlamentares, existe uma disputa. Para primeiro-secretário da Mesa, dois deputados colocaram os nomes à disposição, Jamilson Name e Paulo Corrêa.

