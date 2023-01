Em três semanas, Mato Grosso do Sul contabiliza 489 casos de dengue

A instabilidade climática e a recorrência das chamadas “chuvas de verão” têm contribuído para o aumento dos casos de dengue em todo Mato Grosso do Sul. Em sete dias, o Estado confirmou 260 novos casos da doença, o que representa uma alta de 20% se comparada a última semana, quando foram contabilizadas 206 confirmações. Os dados são do boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul) divulgados na quarta-feira (25).

Desde o início de 2023 o Estado contabilizou 1.826 casos prováveis e 489 confirmações de dengue. Apesar do aumento nas confirmações, o percentual de casos prováveis teve uma leve queda em sete dias, passando de 834 para 720.

Em relação aos casos confirmados, Bonito foi a cidade com maior número de confirmações com 71 casos, seguido Maracaju (45), Corumbá (36), Campo Grande (33), Caracol (23) e Água Clara (21).

Dentre os municípios com maior incidência de casos por densidade populacional estão Bodoquena (765,5), Bonito (748,1), Caracol (727,9), Batayporã (625,6), Miranda (450,0), Jaraguari (412,9) e Guia Lopes da Laguna (335,9). Em Campo Grande, maior cidade do Estado, foram registrados 53 casos prováveis, uma incidência de 5,8.

Conforme o boletim da SES, a maioria dos casos prováveis foi identificado em mulheres, 52%, enquanto o número de homens com suspeita da doença é de 48%. Pessoas entre 30 a 39 anos são as que mais testam positivo, cerca de 17,80% do total de casos prováveis.

Até a terceira semana de 2023, Mato Grosso do Sul não registrou óbitos pela doença, no ano passado o número de mortes decorrentes da dengue teve um salto de 64% passando de 14 mortes em 2021 para 23 em 2022.

No panorama nacional, Mato Grosso do Sul ocupa a 10º posição de incidência de casos, com 1.826 casos prováveis da doença, o que corresponde a uma incidência de 65,0 considerando que em todo o Estado, existem 2.809.394 habitantes.

Cuidados

O atual período de chuvas exige cuidados redobrados para prevenir a disseminação do mosquito Aedes aegypti, que também é transmissor da zika e chikungunya.

Para evitar a proliferação do mosquito a secretaria de saúde recomenda a limpeza diária dos locais utilizados para o armazenamento de água e vasilhas usadas como bebedouros para animais domésticos; recipientes para armazenamento de água devem ser fechados com as tampas originais ou com uma tela de trama pequena, ou tecidos de tramas fechadas, assim, evitando o acesso do mosquito; caixas d’água também devem passar por limpeza regularmente, além de estarem adequadamente fechadas.

Sintomas

Para identificar a Dengue é preciso atentar-se aos sintomas, entre os principais estão:

Dor abdominal intensa e contínua ou dor à palpação do abdômen;

Vômitos persistentes;

Acumulação de líquidos (ascites, derrame pleural, pericárdio);

Sangramento de mucosas;

Letargia ou irritabilidade;

Hipotensão postural (é a diminuição súbita da pressão arterial ao se

levantar de uma posição deitada ou sentada, principalmente quando de

maneira brusca);

Hepatomegalia maior do que 2 cm;

Aumento progressivo do hematócrito.