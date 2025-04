Mulher é presa após ameaçar companheiro com faca durante briga em Campo Grande

Uma mulher de 28 anos foi presa na madrugada deste sábado (5), após ameaçar o companheiro com uma faca durante uma discussão no bairro Jardim Montevidéu, em Campo Grande. A prisão foi efetuada pela Polícia Militar, que flagrou a suspeita com a arma branca em mãos, ainda em meio à briga, em via pública.

De acordo com o boletim de ocorrência, a confusão começou quando a mulher retornou para casa por volta das 22h de sexta-feira (4), após ter saído ao meio-dia. Assim que chegou, ela e o companheiro, de 41 anos, iniciaram uma discussão acalorada, que acabou se estendendo para a frente da residência.

Durante o desentendimento, a mulher pegou uma faca e passou a ameaçar o homem. Um vizinho que presenciou a cena confirmou à polícia que a suspeita realmente o ameaçava com a arma.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou a mulher com a faca na mão, ainda intimidando o companheiro. Ela foi imediatamente detida e encaminhada à Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada).

O caso foi registrado como ameaça. A motivação exata da discussão não foi divulgada.

