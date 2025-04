Sábado será de tempo firme e temperaturas mais amenas no Estado

Frente fria avança e deixa o tempo estável em boa parte do estado, mas ainda há risco de pancadas isoladas e ventos fortes

Com a atuação de uma massa de ar frio, o sábado (05) será marcado por tempo mais estável em Mato Grosso do Sul, com sol entre nuvens e variação de nebulosidade. A queda nas temperaturas será mais sentida nas regiões sul e sudeste, onde os termômetros devem marcar mínimas entre 16°C e 18º C, podendo chegar a menos de 15º C em pontos isolados. As máximas nessas áreas variam entre 23ºC e 29º C.

No sudoeste e no Pantanal, o dia será de mínimas entre 17°C e 23°C, com máximas que podem atingir os 32°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte, o calor segue mais presente, com mínimas entre 20°C e 23°C e máximas entre 29°C e 32°C.

Em Campo Grande, a previsão indica temperaturas entre 19°C e 21°C ao amanhecer, com máximas chegando a 30°C durante a tarde.

Apesar do tempo mais firme, a presença de umidade ainda favorece a formação de pancadas de chuva isoladas, especialmente nas regiões norte e nordeste do estado. Essas áreas também podem registrar tempestades pontuais com raios e rajadas de vento.

Os ventos predominam do quadrante sul, com intensidade entre 40 e 60 km/h. Em alguns pontos, especialmente onde houver ocorrência de tempestades, as rajadas podem superar os 60 km/h.

