Vídeo: Homem é preso após tentar coagir vítima durante depoimento em delegacia

Homem dava voltas de carro em frente à delegacia quando a vítima fazia depoimento na polícia

Na manhã desta sexta-feira hoje (4), um homem foi preso pelo crime de violência doméstica por perseguir e tentar coagir a vítima em Iguatemi.

A vítima tinha ido até a delegacia junto com representantes do CREAS relatar os crimes que sofreu pelo homem. Na chegada ao local, o homem tentou fazer intimidação com a mulher e começou a trafegar na frente da Delegacia de Polícia.

Os policiais civis da unidade foram informados e com imagens do sistema de monitoramento da delegacia, as características do veículo utilizado pelo suspeito foram desocbertas.

O delegado titular da unidade e um investigador começaram as buscas pela cidade e o homem foi localizado nas imediações de um estabelecimento comercial. O veículo foi abordado e o homem foi preso pelos crimes de Ameaça, Injúria e Violência Psicológica a Mulher praticados no Contexto de Violência Doméstica.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Iguatemi. Denúncias de crimes na cidade podemser realizadas pelo telefone: (67) 3471-1372.

Confira o vídeo:

