Boi solto assusta população em Campo Grande e é abatido pela PM após percorrer bairros

Um boi solto causou confusão e pânico no início da noite dessa sexta-feira (4), ao invadir vias movimentadas, estabelecimentos comerciais e avançar contra pedestres e motoristas em Campo Grande. O animal acabou abatido pela Polícia Militar após percorrer diversos bairros da cidade e se tornar uma ameaça à segurança pública.

Segundo informações preliminares, o episódio teve início por volta das 18h50, quando moradores avistaram o boi nos altos da Avenida Afonso Pena, nas proximidades do Parque das Nações Indígenas. O animal havia fugido de uma área rural próxima à BR-262 e, em estado de agitação, entrou em uma hamburgueria, correu entre os carros e assustou quem estava na rua.

“O boi estava muito assustado. Sou laçador e tentei ajudar a conter o animal. Saí do trabalho, vi a confusão e fui atrás tentando encontrar uma corda para laçá-lo”, contou o empresário Lafner Penze, de 38 anos, que presenciou toda a movimentação e tentou evitar que o animal fosse abatido.

Mesmo com os esforços de moradores e da PM, o boi seguiu em disparada por diversas quadras da cidade. A situação ficou ainda mais crítica quando ele passou a avançar contra pessoas e veículos, demonstrando comportamento agressivo.

Inicialmente, a Polícia Militar evitou o uso da força letal e buscou alternativas para capturar o animal com segurança. No entanto, diante da escalada de perigo e da impossibilidade de controle, a decisão de abater o boi foi tomada. Por volta das 19h20, dois disparos foram efetuados na Rua Tinhorão, encerrando a fuga do animal, que morreu no local.

De acordo com testemunhas, a medida foi considerada necessária, já que o boi representava risco iminente à vida de pedestres e motoristas. A Polícia Militar Ambiental também foi acionada, mas não chegou a tempo de intervir.

