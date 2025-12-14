39º feminicídio em MS: mulher é morta a facadas pelo marido em Ribas do Rio Pardo

Uma mulher identificada como Aline Barreto da Silva, de 33 anos, morreu após ser atacada a golpes de faca pelo próprio marido, Marcelo Augusto Vinciguerra, de 31 anos, na madrugada deste domingo (14), em Ribas do Rio Pardo, município a 97 quilômetros de Campo Grande. O crime é investigado como feminicídio, no contexto de violência doméstica e familiar.

De acordo com a Polícia Civil, a Polícia Militar foi acionada durante a madrugada para atender a ocorrência. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Aline gravemente ferida por golpes de arma branca dentro da residência. A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada para atendimento médico, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no hospital. O autor do crime foi localizado pouco depois pela Polícia Militar e preso em flagrante.

Marcelo Augusto Vinciguerra foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo, onde foram adotadas as providências legais cabíveis. O caso foi oficialmente registrado como feminicídio, e as investigações seguem sob responsabilidade da Polícia Civil para o completo esclarecimento dos fatos.

Com a morte de Aline, Mato Grosso do Sul chega a 39 casos de feminicídio em 2025. Este já é o terceiro pior ano desde a criação da Lei do Feminicídio, em 2015, ficando atrás apenas de 2020, quando foram registrados 40 casos, e de 2022, com 44 mortes de mulheres em razão de gênero.

Onde buscar ajuda

Mulheres que sofrem ou presenciam violência doméstica podem denunciar pelo telefone 180, da Central de Atendimento à Mulher, que funciona 24 horas por dia, de forma gratuita e com possibilidade de anonimato. Em situações de emergência, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo telefone 190. A violência não deve ser silenciada.

Mulheres assassinadas por feminicídio em Mato Grosso do Sul em 2025:

Karina Corim – Caarapó – 4 de fevereiro Vanessa Ricarte – Campo Grande – 12 de fevereiro Juliana Domingues – Dourados – 18 de fevereiro Mirielle dos Santos – Água Clara – 22 de fevereiro Emiliana Mendes – Juti – 24 de fevereiro Gisele Cristina Oliskowiski – Campo Grande – 1º de março Alessandra da Silva Arruda – Nioaque – 29 de março Ivone Barbosa – Sidrolândia – 17 de abril Thácia Paula – Cassilândia – 11 de maio Simone da Silva – Itaquiraí – 14 de maio Olizandra Vera Cano – Coronel Sapucaí – 23 de maio Graciane de Sousa Silva – Angélica – 25 de maio Vanessa Eugênio Medeiros – Campo Grande – 28 de maio Sophie Eugenia Borges (filha de Vanessa) – Campo Grande – 28 de maio Eliana Guanes – Corumbá – 6 de junho Doralice da Silva – Maracaju – 20 de junho Rose – Costa Rica – 27 de junho Michely Rios Midon Orue – Glória de Dourados – 3 de julho Juliete Vieira – Naviraí – 25 de julho Cinira de Brito – Ribas do Rio Pardo – 31 de julho Salvadora Pereira – Corumbá – 2 de agosto Dahiana Ferreira Bobadilla – Bela Vista – 9 de agosto Érica Regina Moreira Motta – Bataguassu – 27 de agosto Dayane Garcia – Nova Alvorada do Sul – 3 de setembro Iracema Rosa da Silva Santos – Dois Irmãos do Buriti – 8 de setembro Ana Taniely Gonzaga de Lima – 13 de setembro Gisele da Silva Cylis Saochine – Campo Grande – 2 de outubro Erivelte Barbosa Lima de Souza -Paranaíba – 10 de outubro Andreia Ferreira – Bandeirantes – 12 de outubro Solene Aparecida Corrêa – Três Lagoas – 21 de outubro Luana Cristina Ferreira Alves – Campo Grande – 28 de outubro Aline Silva – Jardim – 4 de novembro Mara Aparecida do Nascimento Gonçalves – Aparecida do Taboado – 4 de novembro Rosemeire Vieira de Oliveira – Rochedo – 10 de novembro Irailde Vieira Flores de Oliveira – Rochedo – 10 de novembro (mãe de Rosimeire) Gabrielle Oliveira dos Santos – Sonora – 17 de novembro Aliene Nunes Barbosa (Dourados) – 24 de novembro Ângela Nayhara Guimarães Gurgel (Campo Grande) – 08 de dezembro Aline Barreto da Silva (Ribas do Rio Pardo) – 14 de dezembro

Casos desconsiderados como feminicídio:

Letícia Ferreira Araújo, 25 anos – Cassilândia – 9 de agosto (atropelada pelo marido, Vitor Ananias de Jesus – Obs.: mudança de tipificação para homicídio culposo – 12/11)

