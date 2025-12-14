Mulher é agredida com bebê no colo e ex-marido é preso após ataque no Tiradentes

Uma mulher de 25 anos foi agredida pelo ex-marido, de 28 anos, enquanto segurava a filha de 1 ano no colo, na tarde de ontem, sábado (13), no bairro Tiradentes, em Campo Grande. O agressor foi preso em flagrante pela Polícia Militar e precisou ser contido com o uso de taser, após apresentar resistência à abordagem.

Conforme relato da vítima, o ex-companheiro havia saído da prisão há cerca de três meses e, desde então, passou a persegui-la. Segundo ela, o homem a abordava e agredia com frequência e sem motivo aparente, mas não era localizado quando a Polícia Militar era acionada.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher estava na casa de uma amiga com a filha no colo quando o ex-marido entrou no imóvel sem autorização e passou a agredi-la com socos na cabeça. Após o episódio, a vítima foi até a residência da ex-sogra para relatar o ocorrido, mas o agressor chegou ao local pouco depois.

Ainda segundo o registro policial, a mulher foi novamente agredida, desta vez com um golpe de mata-leão aplicado pelo ex-marido, mesmo com a criança no colo. A mãe do suspeito tentou intervir, mas não conseguiu conter o filho. Em seguida, o irmão do agressor chegou à residência e conseguiu segurá-lo até a chegada da polícia.

No local, a mãe do suspeito informou aos policiais que possui uma medida protetiva contra o filho e que também sofre ameaças e agressões frequentes. Com a chegada da equipe da PM, o homem apresentou resistência, passou a se debater e tentou fugir, sendo necessário o uso da arma de choque para contê-lo. Ele foi encaminhado à Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

A vítima e a ex-sogra também foram levadas à delegacia, onde prestaram depoimento. A mãe do agressor solicitou a manutenção da medida protetiva já existente, enquanto a vítima pediu a concessão de medidas protetivas de urgência contra o ex-marido.

Onde buscar ajuda em Mato Grosso do Sul

Em Campo Grande, mulheres vítimas de violência podem procurar atendimento na Casa da Mulher Brasileira, localizada na Rua Brasília, s/n, no Jardim Imá, que funciona 24 horas por dia, inclusive aos fins de semana. No local, além da Deam, estão disponíveis serviços da Defensoria Pública, Ministério Público, Vara Judicial de Medidas Protetivas, atendimento social e psicológico, alojamento, brinquedoteca, Patrulha Maria da Penha e Guarda Municipal. Também é possível acionar ajuda pelo telefone 153.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais