Domingo decisivo movimenta o futebol com duelos nacionais e internacionais

O domingo (14) promete fortes emoções para os torcedores, com uma agenda repleta de jogos decisivos no futebol brasileiro e nos principais campeonatos europeus. Enquanto algumas equipes entram em campo em busca de classificação e títulos, outras jogam o tudo ou nada para manter vivo o sonho em competições importantes da temporada.

Pela Copa do Brasil, o destaque fica por conta do confronto entre Corinthians e Cruzeiro, marcado para as 17h (horário de MS), em São Paulo. Sob o comando de Dorival Júnior, o time paulista tenta fazer valer o mando de campo para garantir a classificação, em um jogo que deve contar com casa cheia. O histórico do confronto mostra equilíbrio, mas com vantagem corintiana: em pelo menos 97 encontros entre as equipes, o Corinthians soma 47 vitórias, contra 32 do clube mineiro, além de 24 empates.

Ainda pela competição nacional, Fluminense e Vasco se enfrentam às 20h30 (horário de MS), em mais um clássico que promete clima de decisão e grande atenção do público.

No cenário internacional, o futebol espanhol também reserva partidas importantes ao longo do dia. A programação começa às 10h com Sevilla x Oviedo e segue com confrontos como Celta x Athletic Bilbao e Alavés x Real Madrid, este último às 17h (horário de MS). Jogos da segunda divisão espanhola e transmissões por diferentes plataformas completam a rodada.

A Premier League inglesa também movimenta o domingo, com vários jogos simultâneos às 11h, incluindo Crystal Palace x Manchester City, Nottingham Forest x Tottenham e o clássico regional entre Sunderland e Newcastle. A rodada segue à tarde, com Brentford x Leeds United, às 13h30 (horário de MS).

Com decisões em campo e confrontos tradicionais, o domingo promete prender a atenção dos fãs de futebol do início da manhã até a noite, tanto no Brasil quanto no exterior.

