11ª edição da Bonito 21K quebra recordes de público e de ocupação na cidade

Prova de corrida de rua teve sua maior edição em 2025, atraiu público estimado de 8.500 pessoas e movimentou cerca de R$ 6 milhões para a economia da cidade e do Estado

Foi realizada no último sábado, 6 de dezembro, a 11ª edição da Bonito 21K, maior evento esportivo do interior de Mato Grosso do Sul, já consolidado no calendário oficial do município. A edição de 2025 foi a maior da história, com 2.870 inscritos, e atraiu público estimado de 8.500 pessoas, incluindo atletas, familiares e uma torcida que lotou os arredores da Praça da Liberdade, com 91% desse número de pessoas de fora da cidade. A prova inaugurou um novo percurso e teve neste ano o patrocínio da marca esportiva Olympikus. A próxima edição já está confirmada para 2026, no primeiro sábado de dezembro.

“Neste ano em que a Bonito 21K está fazendo 11 anos tivemos recorde de público e inauguramos um percurso novo, que foi muito elogiado. Uma das intenções de fazer a prova era trazer fluxo turístico, e ver a cidade lotada realmente deixa o nosso coração cheio, porque a missão está cumprida. E a gente vem esse ano com mais uma chancela, que é trazer uma marca nacional como patrocinadora da prova, o que aumenta a nossa visibilidade no mercado nacional e internacional”, resumiu Kassilene Cardadeiro, organizadora da prova.

Com presença de atletas inscritos de 18 estados brasileiros, a prova, que é realizada em um fim de semana da chamada baixa temporada, movimentou a cidade de Bonito, com a ocupação da rede hoteleira ultrapassando 95% e incremento na economia estimado em R$ 6 milhões durante o fim de semana. “A Bonito 21K traz um movimento extremamente importante para a cidade, movimenta a economia local, os bares, restaurantes, hotéis, atrativos”, comentou Lucas Alves Ferreira, sócio proprietário do atrativo Estrela do Formoso, que estima um aumento de 60% no movimento em comparação com um fim de semana regular da baixa temporada. João Roza Vizcaino, proprietário do restaurante Casa do João, estima o aumento do movimento em 70%.

Na parte esportiva, a prova contou com resultados sólidos. Na prova principal, a meia maratona, o queniano Dismas Nyabira Okioma, de 23 anos, finalizou com tempo de 1:09:35. Segundo José Roberto Jacques, secretário-geral da Acorp, equipe defendida por Dismas, a vinda dele para o País é fruto de uma parceria entre as federações de atletismo do Brasil e do Quênia, visando o aprimoramento do esporte. Já na categoria feminina, Kleidiane Barbosa Jardim, de 37 anos, residente em Campo Grande, concluiu em 1:23:18. A atleta já foi campeã da Corrida de Reis, de Cuiabá (MT), quebrando um jejum de 17 anos sem uma vencedora brasileira na categoria feminina, e recentemente venceu os 21 km da Maratona de Curitiba.

No percurso mais rápido, dos 5 km, na categoria feminina, a atleta Ana Diniz, 29 anos, foi bicampeã, com tempo de 20:27. Entre os homens, o mais rápido foi Claiton Dineire da Silva, de 22 anos, que cruzou a linha de chegada em apenas 16:50. Nos 10 km, o campeão da categoria masculina foi Fabiano da Silva Pereira, 34 anos, com tempo de 35:37. Fabiano e Ana Diniz estão noivos e moram e treinam em Bonito. “Eu tinha um sonho de vencer em casa, é o sexto ano que estou correndo essa prova e fico muito feliz de finalmente conquistar o primeiro lugar”, afirmou Fabiano. Na categoria feminina dos 10 km, Ana

Claudia Panta da Silva, de 43 anos, foi a campeã, com tempo de 44:45.

A largada teve início às 16h30, e uma equipe com 15 árbitros da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (Fams) acompanhou o evento para homologar os resultados. Houve distribuição de mais de 24 mil copos de água em onze pontos diferentes, e nenhuma ocorrência grave foi registrada.

Patrocínio nacional e preocupação ambiental

Em 2025, a Bonito 21K contou com um reconhecimento de nível nacional: foi a única representante de MS escolhida pela Olympikus Brasil para integrar a seleta lista de 50 provas que a marca elaborou para comemorar seus 50 anos, com eventos em todas as regiões brasileiras. “Para a Olympikus foi um prazer vir aqui para Bonito, vir para Mato Grosso do Sul, que tem paisagens icônicas como Bonito e o Pantanal, e estar nessa prova, que teve mais de 2.800 inscritos e que foi um sucesso. A Bonito 21K integrou a lista das provas que a gente classificou como ‘Para correr com os olhos’, que são para a gente correr, aproveitar, se desafiar também, mas poder, de fato, olhar um pouco para toda essa paisagem linda que o Brasil tem a oferecer”, afirmou Ana Carolina Neujahr, gerente de comunicação da Olympikus.

Realizada em um destino conhecido mundialmente pelo ecoturismo, a Bonito 21K foi um evento lixo zero, com destinação correta de 100% dos resíduos gerados, tanto no percurso quanto na região da Praça da Liberdade, onde aconteceram as largadas. A startup Ciclo Azul recolheu 1.197 kg de resíduos, sendo 93,4% deles encaminhados para reciclagem, por meio de cooperativas, e para compostagem, onde são transformados em um substrato que será utilizado na produção de hortaliças e no cultivo de árvores. A prova é também a única de MS a realizar a neutralização de carbono, implementando ações para reduzir as emissões ao máximo e compensando as emissões restantes por meio de projetos que retiram carbono da atmosfera.

