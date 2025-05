Mulher é morta a facadas pelo marido em Coronel Sapucaia; MS soma 11 feminicídios em 2025

Uma mulher identificada como Olizandra Vera Cano, de 26 anos, foi brutalmente assassinada a facadas na madrugada desta sexta-feira (23), na Aldeia Indígena Taquapery, em Coronel Sapucaia, cidade localizada a 396 km de Campo Grande. O autor do crime, o marido Celso Irineu, de 32 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar e encaminhado à delegacia.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a polícia foi acionada pelo capitão da aldeia, que encontrou Olizandra caída no quintal da casa do casal, já sem vida. A vítima apresentava um profundo corte no pescoço, provocado, segundo a perícia inicial, por uma faca suja de sangue encontrada próxima ao corpo.

Celso Irineu, que permaneceu no local, estava visivelmente embriagado e com manchas de sangue nas roupas e no braço direito. Em relato desconexo, ele afirmou ter discutido com a esposa por causa do preparo da janta. Disse ainda que ela teria se armado com uma faca, mas negou ter sido o autor do assassinato. No entanto, suas versões apresentadas aos policiais foram contraditórias e não convenceram a equipe.

Testemunhas ouvidas pela polícia, incluindo o capitão da aldeia, relataram que o casal passou a quinta-feira consumindo bebidas alcoólicas em um bar da comunidade. O casal tinha um filho pequeno, de apenas 1 ano e 9 meses, que agora ficará sob os cuidados de familiares.

A perícia técnica esteve no local e recolheu provas para auxiliar nas investigações. O corpo de Olizandra foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal para a realização de exames necroscópicos. O suspeito, autuado em flagrante por feminicídio, permanece detido à disposição da Justiça.

Com a morte de Olizandra Vera Cano, o estado de Mato Grosso do Sul atinge a marca de 11 casos de feminicídio apenas em 2025, segundo levantamento preliminar das autoridades. O número acende um alerta sobre a violência doméstica e de gênero, especialmente em comunidades vulneráveis e com histórico de subnotificação.

