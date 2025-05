Receita Federal libera consulta ao maior lote de restituição do I.R da história nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (23), a Receita Federal abre, a partir das 9h (horário de Mato Grosso do Sul), a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física de 2025. O lote é o maior já registrado na história do país, tanto em número de contribuintes quanto em valor total a ser pago: serão beneficiados 6.257.108 contribuintes, que receberão ao todo R$ 11 bilhões.

Além das declarações de 2025, o lote também inclui restituições residuais de anos anteriores. Segundo a Receita, todo o montante será destinado a contribuintes com prioridade legal ou preferencial no reembolso.

Os valores foram distribuídos da seguinte forma:

– 2.375.076 contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e escolheram receber via Pix;

– 2.346.445 contribuintes com idade entre 60 e 79 anos;

– 1.096.168 contribuintes cuja maior fonte de renda é o magistério;

– 240.081 contribuintes com mais de 80 anos;

– 199.338 contribuintes com deficiência física ou mental ou doença grave.

A novidade deste ano é a inclusão, como critério de prioridade, dos contribuintes que utilizaram dois procedimentos em conjunto: a declaração pré-preenchida e o recebimento via Pix. Embora não tenham prioridade por lei, esses contribuintes passaram a figurar entre os primeiros a receber a restituição.

A consulta pode ser feita diretamente no site da Receita Federal, acessando a área “Meu Imposto de Renda” e clicando em “Consultar a Restituição”. Também é possível verificar a situação por meio do aplicativo da Receita Federal, disponível para smartphones e tablets.

O pagamento será realizado no dia 30 de maio, na conta bancária ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração. Caso o valor não seja creditado por problemas como conta desativada, a quantia ficará disponível para resgate por até um ano no Banco do Brasil. O contribuinte pode solicitar o crédito em nova conta pelo Portal BB ou pelos telefones, 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (exclusivo para deficientes auditivos).

Se o resgate não for feito no prazo de um ano, será necessário requerer o valor no Portal e-CAC, acessando o menu “Declarações e Demonstrativos”, clicando em “Meu Imposto de Renda” e, por fim, em “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.

Contribuintes que não estiverem na lista deste primeiro lote devem acessar o e-CAC para verificar possíveis pendências na declaração. Caso necessário, é possível enviar uma declaração retificadora e aguardar os próximos lotes de restituição.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais