Mesmo com medida protetiva, mulher é atacada pelo ex-marido foragido em Campo Grande

Uma mulher de 28 anos, que já contava com medida protetiva, foi brutalmente atacada pelo ex-marido na noite dessa quinta-feira (22) no bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande. O agressor, de 25 anos, utilizou uma faca para feri-la no pescoço e cortar parte de seu cabelo. O crime ocorreu poucos dias após ele fugir do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira, no último domingo (19). Ele foi localizado pela polícia e preso logo após o ataque, ao tentar se esconder em uma casa próxima ao local.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima havia acabado de chegar em casa após o trabalho quando foi surpreendida pelo ex-companheiro. Ele iniciou as agressões com socos e chutes, além de ameaçá-la de morte. “Ele dizia o tempo todo que iria me matar”, contou a mulher, em estado de choque. Além do corte no pescoço, ela sofreu ferimentos no punho esquerdo.

O agressor tentou fugir ao perceber a chegada da polícia, pulando o muro de uma residência vizinha. No entanto, acabou se ferindo gravemente ao se cortar na serpentina da cerca. Ele sofreu lesões no rosto, tórax, perna e braço direito. Com apoio de outras viaturas, a Polícia Militar conseguiu cercar a área e prender o homem, que teve de ser algemado devido à agressividade no momento da abordagem. A faca utilizada no crime foi apreendida.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) como lesão corporal dolosa, ameaça e descumprimento de medida protetiva. Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) revelam um cenário alarmante: somente neste ano, 27 mulheres foram vítimas de tentativa de feminicídio em Mato Grosso do Sul, sendo oito apenas no mês de maio.

A nova tentativa de feminicídio reacende o alerta para a vulnerabilidade das mulheres, mesmo quando medidas protetivas estão em vigor. O caso também levanta questionamentos sobre a segurança nas unidades prisionais e a efetividade no monitoramento de foragidos do sistema penal.

A vítima foi socorrida e passa bem. Já o agressor permanece sob custódia e deve responder criminalmente pelos crimes cometidos.

