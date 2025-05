Prefeita faz visita a São Paulo em busca de novos modelos para saúde

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, cumpriu agenda nesta quinta-feira (22) em São Paulo, onde se reuniu com o secretário municipal de Saúde da capital paulista, Dr. Luiz Carlos Zamarco. O encontro teve como objetivo a troca de experiências e o levantamento de modelos bem-sucedidos que possam ser adaptados para fortalecer a saúde pública da capital sul-mato-grossense.

Entre os temas debatidos estiveram o financiamento do setor, modelos de gestão, ampliação de leitos e vagas, fortalecimento da atenção primária, aquisição de equipamentos, além do uso de tecnologia e inovação na saúde pública.

“Nossa reunião teve o objetivo de conhecer de perto programas e ações bem-sucedidas na área da Saúde. Estamos em busca de soluções que possam ser implementadas em Campo Grande, sempre pensando na melhoria do atendimento à nossa população. Vimos projetos como o uso de tecnologia, prontuário eletrônico, modernização das unidades com foco na humanização e também um programa específico para a saúde mental dos servidores. Cada ação reforça nosso compromisso em buscar soluções que melhorem a vida das pessoas. Esse é o meu papel como gestora”, destacou a prefeita Adriane Lopes.

Referência nacional, São Paulo conta com a maior rede de saúde da América Latina, sendo exemplo em tecnologia aplicada à gestão pública de saúde. Entre os destaques estão o prontuário eletrônico integrado, agendamento online de consultas e exames, além de telemedicina e plataformas de telediagnóstico, que ampliam e agilizam o acesso da população aos serviços.

A prefeita esteve acompanhada da secretária de Planejamento Estratégico, Catiana Sabadin, do secretário de Licitações, André Brandão, e do diretor-presidente da Agência Municipal de Habitação, Cláudio Marques.

Durante a agenda em São Paulo, Adriane Lopes também se reuniu com executivos do Banco Safra, onde tratou de possíveis soluções financeiras e linhas de crédito para investimentos no desenvolvimento de Campo Grande.