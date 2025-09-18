Mulher é investigada por abandono de incapaz após filho de 9 anos ser encontrado sozinho em casa na Capital

Uma mulher de 39 anos é investigada por abandono de incapaz depois que o filho de 9 anos foi encontrado sozinho em um imóvel em condições precárias no bairro Cidade Morena, em Campo Grande. Ela foi presa em flagrante na quarta-feira (16) e recebeu liberdade provisória, sem fiança, na manhã desta quinta-feira (18).

De acordo com o registro policial, agentes encontraram o menino sentado em um sofá do lado externo da residência, que apresentava muita sujeira e desorganização. A criança vestia uniforme escolar e contou que o pai vive em uma fazenda no Paraguai. Inicialmente, disse que a mãe havia ido ao mercado, mas depois afirmou que ela estava trabalhando em uma escola. O portão da casa estava aberto no momento do atendimento.

O menino relatou ainda que costuma ficar sozinho com frequência, embora um tio more nas proximidades. A equipe policial localizou a mãe em seu local de trabalho. Durante o interrogatório, ela preferiu não prestar declarações.

Após a autuação, a Justiça concedeu liberdade provisória à mulher, sem necessidade de pagamento de fiança, e determinou que o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) acompanhe a família para avaliar possíveis situações de vulnerabilidade e garantir a proteção da criança.

O caso segue em investigação pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias do suposto abandono e a rotina familiar do menino.

