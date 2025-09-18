MS chega a 17 medalhas e busca ampliar quadro nos Jogos da Juventude

Estado é oitavo no ranking nacional em Brasília e aposta em modalidades coletivas para subir posições

Mato Grosso do Sul fechou a quarta-feira (17) com 17 medalhas nos Jogos da Juventude, que acontecem em Brasília (DF), e ocupa, até o fechamento desta edição, a oitava posição no ranking nacional. Até agora, o Estado soma seis ouros, três pratas e oito bronzes, atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Maranhão, Distrito Federal e Rio Grande do Sul. O segundo bloco da competição, iniciado na segunda (15), vai até sexta-feira (19) e reúne modalidades coletivas e provas de resistência.

A medalha mais recente veio no Wrestling, com Ryan Samuel Brandão. O sul-mato-grossense venceu as duas primeiras lutas, contra Mato Grosso e Pará, foi superado nas quartas de final pelo carioca Lavozier Marubo, mas se recuperou na repescagem contra o amazonense Naian Ferreira. Na disputa do bronze, derrotou o sergipano Levy Guimarães e garantiu lugar no pódio. Outro representante na modalidade, Vicenzo Pisciottano, venceu a estreia, mas foi eliminado nas oitavas pelo paranaense Cassiano Picolotto. No torneio por equipes, o Estado acabou eliminado ainda na fase classificatória diante do Rio Grande do Norte.

Nas provas de águas abertas, Sarah Lia e João Pedro Klain, conquistaram o bronze no revezamento misto 2 x 1.500m, com a marca de 35min50s. A atleta também foi destaque ao terminar os 5 km feminino na quinta colocação, com o tempo de 1h10min27s. No triathlon, o único representante sul-mato-grossense, Mateus Sato, ficou em 11º lugar, concluindo a prova em 27min9s96.

O basquete feminino da primeira divisão é uma das principais apostas para medalha neste bloco. A equipe abriu a fase de grupos com vitória sobre o Rio de Janeiro por 49 a 40, depois atropelou o Maranhão com 81 a 33, mas acabou derrotada por São Paulo em um jogo equilibrado, 72 a 65. Mesmo assim, garantiu vaga na semifinal e enfrenta o Paraná nesta quinta-feira (18), às 9h30. No masculino, o caminho foi mais difícil. O time perdeu para Paraíba por apenas um ponto (78 a 77) e não conseguiu reagir contra São Paulo, 89 a 67. Na quarta-feira, a equipe enfrentaria Santa Catarina,mas sem chance de alcançar a classificação.

O vôlei de praia também colocou Mato Grosso do Sul entre os melhores. Na primeira divisão do feminino, as sul-mato-grossenses estrearam com derrota para o Rio Grande do Norte por 2 a 1, mas se recuperaram vencendo Tocantins (2 a 0) e São Paulo (2 a 0). A campanha rendeu vaga nas quartas de final, contra Santa Catarina, nesta quinta, às 7h. No masculino, que também disputa a divisão de elite, o time caiu diante de Rondônia por 2 a 1, mas venceu Roraima e Paraná, ambos por 2 a 0. O próximo desafio é contra o Rio Grande do Norte, às 7h50, também pelas quartas.

No futsal, as meninas disputam a segunda divisão e mostram força ofensiva. Já são vitórias expressivas sobre Ceará (7 a 2) e Pernambuco (8 a 4), e um empate sem gols contra Goiás. No masculino, a disputa é na primeira divisão, mas o desempenho tem sido irregular, com derrotas para Paraíba (3 a 2) e Paraná (5 a 2). O último jogo da fase de grupos aconteceria na noite de quarta-feira, contra Minas Gerais, e definiria o futuro da equipe no torneio.

O primeiro bloco

A campanha sólida de Mato Grosso do Sul começou já no primeiro bloco de disputas, entre os dias 10 e 13 de setembro. A natação foi responsável por grande parte das medalhas. Bento Gobetti brilhou com o ouro nos 100 m costas (58s59) e nos 200 m costas (2min9s74), além da prata nos 50 m costas (27s56). Daniel Coelho também subiu ao pódio duas vezes: ouro nos 50 m peito (29s72) e bronze nos 100 m peito (1min7s47). Lucas de Souza Belfort ficou com a prata nos 200 m borboleta (2min10s97), e o revezamento 4×100 m medley masculino levou o bronze (4min0s80).

No atletismo, Kevin Aguero confirmou o favoritismo e venceu os 400 m com 47s58. Max Alves da Silva conquistou o ouro nos 800 m (1min53s85), enquanto Paulo Henrique Teles foi prata no salto em altura com a marca de 1m99.

No tênis de mesa, o Estado foi campeão das duplas mistas com Heitor Rieff Marim e Valentina Saravi, que bateram Santa Catarina por 3 a 2. Heitor ainda conquistou o bronze no simples, e o Estado levou outros dois bronzes nas duplas femininas e masculinas. O ciclismo fechou a lista com o ouro de Pedro Lucas Dourado na prova de estrada em circuito.

O terceiro bloco dos Jogos da Juventude começa na segunda-feira (22), com as disputas de badminton, ginástica rítmica, judô, taekwondo, handebol e vôlei de quadra. Os atletas dessas modalidades embarcam no sábado (20).

Por Mellissa Ramos

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram