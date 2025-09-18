Educação ambiental é destaque da MS Pantanal no programa “AGEMS Perto de Você”

Com atividades práticas e interativas, a concessionária mostrou como pequenas atitudes no dia a dia fazem diferença para a sustentabilidade

No sábado (13), a Ambiental MS Pantanal marcou presença em Chapadão do Sul na mais recente edição do programa “AGEMS Perto de Você”, promovido pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (AGEMS).

Realizado na Escola Municipal Manoel de Barros, o evento reuniu cerca de 2 mil pessoas e ofereceu quase 60 atividades e serviços de cidadania, saúde, lazer e atendimento comunitário, em parceria com instituições locais e a Prefeitura.

Responsável por acelerar a universalização do saneamento básico no estado, a MS Pantanal levou ao encontro ações de educação ambiental voltadas ao uso consciente das redes de esgoto.

Segundo Amanda França, analista de Meio Ambiente da concessionária, a proposta foi unir prática e interação para aproximar a comunidade da realidade do saneamento:

“Oferecemos orientações sobre o uso correto das redes de esgoto e promovemos uma demonstração interativa dos impactos da obstrução das tubulações. Foi uma oportunidade de levar conhecimento de forma acessível e mostrar que pequenas atitudes no dia a dia fazem grande diferença para o meio ambiente. Esse diálogo direto com a população reforça a importância do saneamento para a saúde pública e para a preservação ambiental.”

União de esforços

A iniciativa da AGEMS mobilizou dezenas de parceiros em um verdadeiro mutirão de cidadania. Além de serviços de saúde, emissão de documentos e atendimentos sociais, a população teve acesso a orientações jurídicas, oportunidades de emprego, atividades culturais, sorteios de prêmios e recreação infantil.

Para o diretor-presidente da AGEMS, Carlos Alberto de Assis, a ação reforça o papel da Agência como promotora de benefícios concretos à população.

“Essa parceria entre a MS Pantanal e a AGEMS tem dado muito certo, protegendo o meio ambiente e levando conhecimento sobre os cuidados com a rede de esgoto para a comunidade.”

O diretor-presidente da MS Pantanal, Gabriel Buim, destacou que a participação no programa simbolizou o engajamento contínuo da concessionária com a sociedade.

“Nossa presença em Chapadão do Sul representou o compromisso permanente da MS Pantanal com a saúde pública, a sustentabilidade ambiental e a qualidade de vida da população. Levamos, de forma prática e acessível, a demonstração de como o saneamento transforma realidades e contribui para o desenvolvimento sustentável em todo o estado.”

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram