Mulher é agredida e mordida por ex-marido após crise de ciúmes, em Campo Grande

Na madrugada desta quinta-feira (18), uma mulher, de 22 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi agredida e mordida pelo ex-marido. O caso aconteceu na Vila Piratininga, em Campo Grande. Após as agressões, o autor, de 27 anos, fugiu do local.

A mulher informou aos agentes da Policia Militar que após uma discussão por ciúmes, o homem deferiu uma paulada nas regiões das nádegas e uma mordida em seu rosto.

Ainda segundo a vítima, o ex-marido cuida os seus dois filhos de 2 anos e outro de 9 meses, enquanto ela trabalha. Quando ela chegou em casa, por volta das 22 horas, foi conversar com o homem sobre a intenção de sair da atual residência já que esta não possui quintal.

O ex-companheiro questionou para onde ela mudaria e se exaltou quando a mulher respondeu que ainda não sabia. Diante disso, ele agrediu a vítima.

Após o ocorrido, a mulher decidiu que iria até a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) denunciar o ex-marido, mas foi impedida e quando foi ligar para polícia Militar, o autor mordeu o seu rosto.

O agressor não foi encontrado.

